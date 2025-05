Tanger : Le Suédois SKF inaugure son usine de roulements magnétiques

La société suédoise de fabrication de roulements et de joints SKF a ouvert une nouvelle usine à Tanger, dédiée à la fabrication de composants pour roulements magnétiques et moteurs électriques à haute vitesse.

Cette installation, qui emploiera initialement environ 60 personnes, s'inscrit dans la stratégie de SKF visant à répondre à la demande mondiale croissante de solutions sans friction et écoénergétiques tout en renforçant son leadership dans ce domaine, indique un communiqué de presse de la société publié mardi.

L'usine de Tanger produira des produits modulaires et évolutifs qui s'intègrent facilement dans les compresseurs, turbines, moteurs électriques, systèmes CVC et applications de semi-conducteurs. Les solutions magnétiques sont essentielles pour les machines à haute vitesse en raison de leur capacité à fonctionner sans friction, nécessitant peu de maintenance et offrant une plus grande efficacité énergétique.

«Nous sommes enthousiasmés par les avantages économiques et concurrentiels que cette nouvelle installation apportera, positionnant SKF comme un partenaire clé dans la transformation durable. En améliorant notre chaîne d'approvisionnement, nous pouvons réduire les délais, améliorer les performances de livraison aux clients et offrir des solutions compétitives», a déclaré Thomas Fröst, responsable Business Indépendant et Émergent.

Les roulements magnétiques de SKF permettent la lévitation sans contact des rotors grâce à des champs magnétiques contrôlés, offrant des performances supérieures, une fiabilité accrue et une empreinte carbone réduite en éliminant le besoin de lubrification.

L'installation de Tanger jouera un rôle crucial dans l'avancement de ces technologies pour soutenir des applications industrielles durables dans le monde.