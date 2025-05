Une ministre palestinienne salue les efforts de Mohammed VI pour la solution à deux Etats

Farsin Aghabekian Shaheen, ministre d'État palestinienne chargée des Affaires étrangères et des expatriés

La ministre d’État palestinienne chargée des Affaires étrangères et des expatriés, Farsin Aghabekian Shaheen, a exprimé, mardi à Rabat, ses remerciements au roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour ses efforts en faveur de la cause palestinienne et de la mise en œuvre de la solution à deux États.

Lors d’un point de presse en marge de la 5e réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, Farsin Aghabekian Shaheen a affirmé que la tenue de cette rencontre au Maroc s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du royaume pour faire de l’État de Palestine une réalité concrète.

Dans ce sens, elle a affirmé miser sur ce genre de réunions surtout à un moment où la Palestine traverse une situation très délicate, relevant que cette réunion est de nature à contribuer aux efforts visant à concrétiser la solution à deux États et à enrichir les travaux de la conférence de haut niveau sur la solution à deux États, prévue au siège de l’ONU à New York en juin prochain.

Organisée par le Maroc en partenariat avec les Pays-Bas sous le thème “Maintenir la dynamique du processus de paix : leçons tirées, réussites et perspectives”, la réunion de Rabat connaît la participation de délégations représentant plus de 50 pays et d’organisations internationales engagées pour la solution à deux États.

Elle se propose de dresser un état des lieux des efforts engagés en faveur de la paix au Moyen-Orient, de mettre en exergue les réussites enregistrées en la matière et d’en tirer les leçons appropriées pour établir des mesures concrètes selon un calendrier précis à même de relancer la solution à deux États. La réunion se penche aussi sur les moyens de construire l’économie palestinienne.

Les travaux de la rencontre se déclinent en trois séances thématiques portant sur l’impact des processus de paix au Moyen-Orient, les efforts de soutien aux structures de gouvernance de l’État palestinien et les fondements économiques de la paix dans cette région.