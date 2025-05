Maroc : Première autorisation délivrée à une Entreprise de Services Énergétiques (ESCO)

Le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD) a annoncé l’octroi de la première autorisation d’Entreprise de Services Énergétiques (ESCO) au Maroc. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°2-24-153, pris en application de la loi n°47-09 relative à l’efficacité énergétique, publiée au Bulletin officiel en novembre dernier.

Cette première autorisation marque une avancée majeure dans l’opérationnalisation du cadre réglementaire encadrant l’efficacité énergétique. Elle prolonge la dynamique engagée par le ministère, notamment à travers le décret relatif à l’agrément des organismes chargés des audits énergétiques obligatoires, qui a déjà permis d’autoriser 25 sociétés à ce jour.

Les ESCO représentent une nouvelle génération d’acteurs appelés à jouer un rôle central dans la transition énergétique du pays. Grâce aux contrats de performance énergétique, qui lient les ESCO à leurs clients sur la base d’objectifs mesurables, ces entreprises contribueront activement à réduire la consommation d’énergie et à optimiser les usages dans divers secteurs.

L’efficacité énergétique est aujourd’hui reconnue comme un levier majeur de création d’emplois dans le secteur, avec des métiers en plein essor allant de la maintenance énergétique à la domotique. Ce nouveau dispositif réglementaire vise à favoriser l’émergence d’un écosystème national d’entreprises spécialisées, tout en stimulant la formation de compétences et la création d’opportunités économiques à forte valeur ajoutée.

Le MTEDD réaffirme par ailleurs sa volonté d’accompagner toute entreprise souhaitant rejoindre cet écosystème et contribuer à la consolidation d’une économie plus durable et sobre en énergie.