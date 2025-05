Un sultan mérinide a-t-il surpassé Moulay Ismaïl en tant que souverain le plus fécond du Maroc ?

Moulay Ismail Ibn Sharif, qui a régné sur le Maroc de 1672 à 1727 en tant que deuxième souverain de la dynastie Alaouite, est souvent cité pour sa descendance impressionnante. Bien qu'il soit célèbre pour avoir eu 1 171 enfants de quatre épouses et d'un harem de 500 concubines, certains récits historiques suggèrent qu'un autre sultan pourrait l'avoir surpassé.

Retour sur les Mérinides, qui ont dirigé le Maroc du XIIIe au XVe siècle, et leur souverain, le sultan Abu Hasan (1331-1348). Surnommé le Sultan Noir, Abu Hasan—également connu sous le nom de Lakhal—auraient eu 1 682 enfants, selon l'historien andalou du XVe siècle, Ismail ibn al-Ahmar.

Ibn al-Ahmar, ayant fui al-Andalus, trouva refuge au Maroc sous la protection des Mérinides. Ses chroniques se concentrent sur cette dynastie, notamment dans son œuvre Rawdat al-Nisrin fi Dawlat Bani Marin, achevée en 1404, où il évoque la progéniture prolifique d'Abu Hasan.

20 ans de règne, 60 ans de vie, et père de 1 862 enfants

Décrivant Abu Hasan, ibn al-Ahmar écrit : «Sa mère était la pieuse et bénie Anbar (...) Il est mort de pleurésie à Djebel Hintata dans la nuit du mardi 27 Rabi' al-Awwal de l'année 752 AH (mai 1351) à l'âge de 60 ans, et a été enterré à Chellah. Son règne a duré 20 ans, 3 mois et 2 jours.»

Durant sa vie, Abu Hasan aurait eu, selon ibn al-Ahmar, «au total, incluant fils et filles, fausses couches et autres, 1 862 enfants», citant comme source «l'aîné de confiance, Alal ibn Muhammad ibn al-Sumud al-Haswari».

Ibn al-Ahmar nomme certains des enfants d'Abu Hasan. Parmi les fils : le sultan Abu Omar Tashfin, Abu 'Inan Faris, le sultan Abu Salim Ibrahim, le sultan Abu Faris Abd al-Aziz, Abu Malik Abd al-Wahid, Abu 'Abd al-Rahman Yaqub, Abu 'Amir Abdallah, Mas'ud, Dawud, Yusuf, Abd al-Haqq, Abu Ghalib Muhammad, Ahmad, Muhammad al-Muntasir Billah, et Muhammad al-Mas'ud Billah.

Parmi les filles : Hadriyya, Umm al-'Izz, Tamu, Taazount, Suna, Rima, Zahraa, Safiya, et Zurwa, entre autres.

Cependant, les affirmations d'ibn al-Ahmar sur la descendance d'Abu Hasan sont difficiles à vérifier et ne figurent nulle part ailleurs dans les archives historiques. Serait-ce une exagération ou un procédé littéraire pour glorifier un souverain ou honorer la dynastie qui lui a offert refuge ?

Des chiffres aussi élevés sont souvent remis en question, comme ce fut le cas avec le sultan Moulay Ismail lui-même. Des chercheurs ont même mené des enquêtes pour déterminer s'il pouvait réellement avoir engendré plus d'un millier d'enfants.

En 2014, des scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour évaluer la possibilité biologique pour Moulay Ismail d'avoir eu plus de 1 000 enfants durant ses 32 ans de règne. Dirigée par l'anthropologue Elisabeth Oberzaucher, l'étude a pris en compte les cycles de fertilité, la viabilité des spermatozoïdes et d'autres facteurs biologiques. Elle a conclu que, moyennant une fréquence de rapports sexuels entre 0,83 et 1,43 fois par jour, Ismail aurait pu atteindre cet objectif—potentiellement avec un harem de seulement 65 à 110 femmes, bien moins que les 500 concubines souvent mentionnées dans les récits historiques.