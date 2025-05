Saisie de plus d'une tonne et demie de drogues à Settat, Khouribga et Ben Ahmed

Les forces de sécurité de Settat, Khouribga et Ben Ahmed ont procédé, ce mardi matin, à l'arrestation de trois individus soupçonnés de trafic de drogue. Plus d'une tonne et 420 kilogrammes de cannabis, ainsi que 22 kilogrammes et 800 grammes de haschisch ont été saisis, en plus de quantités de tabac de contrebande.

Cette opération, menée en étroite collaboration avec la Gendarmerie Royale à Sidi Hajjaj et Tlat Loulad, s'appuyait sur des informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire. Elle a également permis la saisie de deux véhicules utilitaires, tandis que les occupants d'un SUV ont pris la fuite après avoir tiré avec un fusil de chasse, sans faire de blessés.

En outre, 237 kilogrammes de tabac de contrebande et huit plaques d'immatriculation falsifiées ont été confisqués. Les enquêtes ont révélé que les suspects étaient déjà recherchés au niveau national pour des affaires similaires. Ils ont été placés en garde à vue sous la supervision du procureur, afin d'identifier d'éventuels complices.