Platts : Les prix des phosphates du Maroc suivront désormais un système de rapport basé sur les contrats

Platts, une entreprise spécialisée dans le suivi des prix mondiaux des matières premières et filiale de S&P Global Commodity Insights, a annoncé sa décision de modifier la manière dont elle rapporte le prix de la roche phosphatée marocaine. Ce changement entrera en vigueur le 3 juillet 2025, selon un communiqué de presse publié lundi.

Jusqu'à présent, Platts fixait le prix en s'appuyant à la fois sur des contrats à long terme et des ventes ponctuelles. Cependant, avec la nouvelle méthodologie, seuls les prix des contrats trimestriels conclus entre l'OCP, l'entreprise publique marocaine, et ses clients internationaux seront pris en compte. Les transactions ponctuelles ou à court terme ne figureront plus dans l'évaluation.

Cette initiative vise à «mieux refléter les caractéristiques du marché de la roche phosphatée au Maroc», a expliqué Platts.

Au Maroc, l'OCP détient le monopole de la roche phosphatée, conformément à la législation nationale (Loi n° 33-13), qui lui confère les droits exclusifs d'extraction, de traitement et de vente du phosphate. L'entreprise conclut généralement des contrats d'approvisionnement de trois mois.

En raison de cette structure centralisée, Platts considère qu'il est plus pertinent de se concentrer uniquement sur les prix contractuels officiels, validés directement par l'OCP et ses acheteurs. L'entreprise cessera de publier des estimations éditoriales ou des analyses, se limitant aux chiffres confirmés.

Dans le cadre de cette réforme, l'évaluation des prix sera rebaptisée Phosphate Rock FOB Morocco CP, 68-72 BPL. «CP» signifie Contract Price, et FOB (Free On Board) indique que le prix comprend le transport jusqu'au port marocain, mais pas les frais d'expédition jusqu'à la destination finale de l'acheteur, conclut le communiqué.