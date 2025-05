Le PJD en colère après le retrait "suspect" de l'USFP sur la motion de censure

Le Parti de la Justice et du Développement a exprimé son «profond mécontentement» face à la décision de l'Union Socialiste des Forces Populaires de suspendre la coordination sur la motion de censure avec les autres composantes de l'opposition parlementaire.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de son secrétariat général, le PJD a accusé l'USFP de «trahir» son engagement envers les autres partis d'opposition concernant le dépôt de la motion de censure contre le gouvernement. Il a qualifié ce retrait de «suspect et irresponsable», accusant le parti de la Rose de «se cacher derrière des justifications fragiles pour esquiver la coordination sur cette initiative».

Le PJD a ajouté que cette décision «rappelle les rôles suspects joués par l'USFP lors de la crise de formation du gouvernement après les élections de 2016, et sa persistance dans des actions négatives qui affaiblissent l'action politique et perturbent le processus démocratique, en contradiction flagrante avec l'histoire honorable de lutte de ce parti national et les positions de ses dirigeants historiques».

De son côté, le groupe parlementaire de l'USFP à la Chambre des représentants avait annoncé la suspension de la coordination sur la motion de censure, soulignant dans un communiqué officiel l'absence d'une «volonté véritable et sincère de mener l'initiative à bien». Il a expliqué que certaines composantes de l'opposition «se sont engagées dans des détails subjectifs et techniques qui n'ont rien à voir avec les normes politiques et parlementaires établies».

Le communiqué a affirmé que le groupe socialiste «n'a perçu aucun sérieux ni désir véritable de faire avancer la motion de censure, mais a plutôt constaté une tendance répétée à enliser l'initiative dans des considérations formelles qui se renouvellent à chaque réunion».