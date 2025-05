Le Club Afrique développement tient sa 41ème mission multisectorielle en Égypte

Le Club Afrique développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank a organisé sa 41e mission multisectorielle en Égypte, les 14 et 15 mai, en collaboration avec sa succursale dans le pays. Cet événement a rassemblé plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de 12 pays d’Afrique, illustrant le rôle du CAD dans le développement des échanges au niveau du continent. Les délégations d’entreprises et de représentants institutionnels sont venus de divers pays, notamment le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie.

Les délégations ont été accompagnées de représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank dans chaque pays. Plusieurs directeurs généraux, tels que Mohamed El Ghazi de la Société ivoirienne de banque et Mounir Ibrahim d’Attijari bank Mauritanie, ont conduit leurs délégations.

La conférence axée sur le thème relier les marchés, construire l’avenir, a vu la participation de personnalités telles que Ismaïl Douiri, directeur général délégué du groupe Attijariwafa bank, et Islam Azzam, vice-président de l’Autorité de régulation financière d’Égypte. Par ailleurs, un panel sur les opportunités d’investissements intra-africains a permis d’aborder l’importance de renforcer les partenariats économiques sur le continent.

Lors de cet événement, plus de 400 rencontres d’affaires BtoB ont aussi été organisées, couvrant des secteurs clés comme l’agrobusiness, le BTP, la distribution et l’automobile. Une visite de la zone industrielle du 10 Ramadan a mis mettre en lumière les opportunités industrielles et commerciales en Égypte.

A cette occasion, le CAD a annoncé ses prochaines missions multisectorielles, avec un événement prévu à Pointe-Noire en République du Congo en juin 2025, suivi d’un autre à Libreville (Gabon), en octobre prochain.

Le CAD sert de plateforme panafricaine de référence du groupe Attijariwafa bank, pour le développement des échanges économiques. Il compte plus de 6 000 membres actifs et 31 000 rendez-vous d’affaires facilités.