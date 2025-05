L’unité israélienne ayant tué 15 ambulanciers palestiniens au Maroc pour l’ «African Lion» ?

La participation de l'armée israélienne à l'exercice «African Lion 2025» au Maroc , aux côtés de l'armée américaine et plusieurs autres pays partenaires, suscite une vive polémique. Des voix palestiniennes accusent les soldats israéliens présents au Maroc, d'avoir tué «15 ambulanciers, travailleurs de l'ONU et secouristes, il y a seulement deux mois à Rafah», dans le sud de la bande de Gaza. À l'époque, l'État hébreu avait affirmé que ses forces avaient tiré sur des «véhicules suspects» circulant tous feux éteints. Cependant, cette version a été démentie par une vidéo publiée le 5 avril.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, a réagi à l'éventuelle présence au Maroc des militaires israéliens impliqués dans le massacre du 23 mars à Rafah.

If confirmed, this would mark a new threshold of depravity — and a violation of the international obligation to investigate and prosecute individuals implicated in atrocity crimes. ??I urge Moroccan authorities to uphold the rule of law.

The world is watching. https://t.co/mpsAEFaL34