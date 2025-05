Le Maroc accueille une délégation de juges palestiniennes pour renforcer la justice sensible au genre

Une délégation de juges et de procureures palestiniennes a récemment achevé un séjour de 10 jours au Maroc (du 3 au 12 mai), visant à renforcer la justice sensible au genre et à favoriser la collaboration régionale, selon un communiqué de presse du 19 mai.

Soutenue par le programme conjoint Sawasya III à travers le PNUD et ONU Femmes, en partenariat avec les institutions judiciaires palestiniennes, la visite a été accueillie par l'Union des femmes juges du Maroc et dirigée par la magistrate Mina Sougrati, présidente de l'Association internationale des femmes juges.

La délégation, comprenant des membres du Comité fondateur du Forum des femmes juges et procureures palestiniennes, a échangé avec leurs homologues marocaines pour partager leur expertise sur le développement du forum, les défis du leadership, et les approches de justice centrées sur les survivants. Les échanges ont porté sur les cadres organisationnels, les élections, les ressources, la coordination et les campagnes de sensibilisation.

Cette initiative aborde la sous-représentation des femmes dans le leadership judiciaire en Palestine, pour autonomiser les juges et procureures par le biais d'une plateforme démocratique approuvée en novembre 2024. Le voyage s'est appuyé sur des efforts antérieurs, y compris un atelier en 2019, contribuant à façonner une feuille de route pour l'opérationnalisation du forum.

«Cette tournée a constitué une expérience inspirante pour les juges et procureures palestiniennes», a déclaré Hanan Kamar, spécialiste de l'État de droit et de la protection à ONU Femmes.

L'expérience marocaine a servi de modèle, mettant en lumière l'engagement du pays pour l'égalité et la justice inclusive, dans le cadre de son rôle de leadership régional.