Tourisme : Shining Fès et Rising Ouarzazate, la double opération séduction de l’ONMT

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé deux initiatives stratégiques, Shining Fès et Rising Ouarzazate, pour repositionner les deux villes sur la scène touristique internationale. Ces démarches ont été développés en collaboration avec les autorités locales et les opérateurs touristiques, pour exploiter le potentiel patrimonial des deux destinations, fait savoir un communiqué.

Shining Fès est portée ainsi sur la promotion de la capitale spirituelle, par le biais de diverses initiatives commerciales. A ce titre, un documentaire sur la gastronomie de Fès sera diffusé sur TV5 Monde et un autre sur les artisans du Maroc sera produit par France 2. La cité sera mise en avant également dans la série Minute voyage sur M6 et dans un épisode de Clive Myrie’s African Adventure sur la BBC.

Par ailleurs, des campagnes avec Carrefour voyages et Havas voyages en France, ainsi que des collaborations avec des plateformes comme Voyage privé, auront pour objectif de renforcer la programmation touristique autour de thématiques telles que la gastronomie et l’artisanat. Des formations en ligne et des voyages de presse complètent cette stratégie.

Pour sa part, Rising Ouarzazate cherche à repositionner la ville comme une destination unique liée au désert, au cinéma, et à des expériences immersives. Un contenu audiovisuel centré sur l’histoire du septième art à Ouarzazate sera produit au Royaume-Uni. La région sponsorisera quant à elle un film britannique en compétition, avec une visibilité sur le festival UK du film, dans une stratégie de contenu à valeur symbolique avec le prix du Meilleur décor naturel.

Par ailleurs, des médias européens comme RAI 3 et Sky TV présenteront des émissions sur la culture et la gastronomie locales. Ouarzazate accueillera également des événements internationaux, tels que le Desert Women’s Summit et des conventions du tourisme espagnol.

Les deux plans incluent des efforts pour améliorer la connectivité aérienne vers ces destinations, avec l’objectif de renforcer leur visibilité et attractivité sur les marchés internationaux.