Espagne : Démantèlement d'un réseau de trafic de déchets plastiques vers le Maroc

Dans le cadre de l'opération «Finoplast», la Garde civile espagnole a démantelé un réseau criminel spécialisé dans l'importation, le stockage, le transport et l'exportation illégaux de déchets plastiques vers plusieurs pays, dont le Maroc.

Cinq personnes ont été arrêtées et 15 autres font l'objet d'une enquête pour leur implication dans le trafic illicite de plus de 41 000 tonnes de déchets plastiques, tant au niveau national qu'international.

Cette opération a été déclenchée après la découverte, fin 2022, d'une décharge illégale contenant des milliers de tonnes de déchets plastiques dans une usine de briques abandonnée dans la région de Bierzo, près de León. Les installations ne disposaient pas des autorisations environnementales requises.

L'enquête a révélé que la majorité des déchets provenaient de l'importation de plastiques agricoles. Ces déchets étaient transportés par camions et stockés dans des sites non autorisés à León et à Valence. Selon les documents examinés, plus de 18 800 tonnes de ces déchets ont été acheminées illégalement de France et du Portugal vers l'Espagne.

Par ailleurs, environ 22 785 tonnes de déchets plastiques ont été exportées en contrebande vers des pays comme le Maroc, l'Inde, la Turquie, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, Hong Kong, le Pakistan, le Royaume-Uni, l'Angola, le Brésil et les Émirats arabes unis. Des documents falsifiés ont été utilisés pour dissimuler ces déchets à l'intérieur de conteneurs.

L'enquête a également révélé que les entreprises impliquées cachaient les déchets derrière des balles de plastique propre, rendant leur détection difficile lors des inspections douanières et policières.

Les équipes de la Garde civile ont perquisitionné les locaux de quatre entreprises et le siège de 16 autres, en plus de mener des descentes dans deux domiciles où des documents ont été saisis. D'importantes quantités de déchets stockés illégalement ont également été confisquées, en coopération avec les autorités environnementales de Castille-et-León et de Valence.