JPO de la DGSN : Les drones, une technologie qui anticipe les menaces

La 6e édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) met en avant une innovation majeure : un pavillon dédié aux drones. Ce nouvel espace illustre la transition vers la digitalisation des opérations sécuritaires, en soulignant l'importance croissante des technologies avancées pour améliorer l'efficacité des interventions et développer des systèmes de surveillance et de réponse rapide face aux menaces sécuritaires.

Le pavillon offre aux visiteurs l'occasion de découvrir comment les drones intelligents sont intégrés dans les opérations quotidiennes des forces de l'ordre, devenant des outils essentiels pour relever les défis du maintien de l'ordre public.

Selon le commissaire divisionnaire Mohamed Mrabet, la DGSN a mis en place des brigades spécialisées dans le déploiement et le pilotage des drones pour soutenir les manifestations nationales et internationales.

Ces brigades, composées d'experts, utilisent les drones pour améliorer la coordination sur le terrain et fournir un appui stratégique aux opérations sécuritaires, tout en respectant le cadre législatif, notamment la loi sur la protection des données personnelles.

Les drones sont utilisés pour surveiller les grandes manifestations, lutter contre la migration irrégulière dans des zones difficiles d'accès, et détecter des comportements répréhensibles dans la circulation routière, comme la fuite de véhicules refusant d'obtempérer. Ils servent également à renforcer la présence sécuritaire dans les zones urbaines, offrant une alternative flexible aux patrouilles traditionnelles.

L'intégration de ces technologies témoigne de la volonté de la DGSN de s'adapter aux évolutions mondiales en matière d'intelligence artificielle, afin d'assurer des interventions plus ciblées et proactives et d'améliorer la capacité de réaction rapide et efficace des services de sécurité.