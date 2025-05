Ghana: Après la suspension des liens avec le Polisario, une délégation parlementaire au Maroc

Une délégation parlementaire ghanéenne, dirigée par le président de la Commission des Affaires étrangères, Alfred Okoe, est actuellement en visite au Maroc. Ce lundi 19 mai à Rabat, la délégation a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Lors d'une déclaration à la presse, diffusée lors du journal télévisé du soir sur la chaîne Al Aoula, Alfred Okoe a souligné «les intérêts communs» unissant le royaume et le Ghana.

La délégation inclut également Norgbey Ernest Henry, président de la Commission de la jeunesse et des sports, Cletus Seidu Dapilah, vice-président de la Commission des affaires étrangères et de l’intégration régionale, Peter Lanchene Toobu, vice-président de la Commission de la défense et de l’intérieur, Samuel Abulai Jinapor, membre de la Commission des affaires étrangères et de l’intégration régionale, Asiedu Ida Adjoa, membre de la Commission de la défense et de l’intérieur, ainsi qu’un certain nombre de responsables et cadres administratifs.

Cette visite survient près de trois semaines après le déplacement du ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à Alger.

Le Ghana avait annoncé, le 7 janvier dernier, la suspension de ses relations diplomatiques avec la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».