TGCC Maroc scelle un partenariat stratégique avec Naif Alrajhi Investment

Naif Alrajhi Investment, un groupe d'investissement saoudien de premier plan, a conclu un partenariat stratégique avec le leader marocain de la construction TGCC par le biais de sa filiale saoudienne, TGCC Middle East, le 19 mai 2025. Cette collaboration se concentrera sur la réalisation de projets développés par Naif Alrajhi Investment en Arabie saoudite.

«Cette alliance s'aligne avec notre vision de développer des environnements urbains dynamiques», a déclaré Naif Saleh Alrajhi, président-directeur général de Naif Alrajhi Investment. Mohammed Bouzoubaa, président-directeur général de TGCC, a ajouté : «Ce partenariat représente une étape importante dans l'expansion internationale de TGCC.»

Pour rappel, Naif Alrajhi Investment gère un portefeuille diversifié couvrant 14 secteurs, avec un accent particulier sur l'immobilier.

TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca), fondée en 1991, opère à travers l'Afrique et le Moyen-Orient avec plus de 1 000 projets réalisés et 14 000 employés. Le leader marocain de la construction a été coté à la Bourse de Casablanca en décembre 2021.