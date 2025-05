Marseille : La culture amazighe marocaine s’invite au Mucem

L'exposition «Amazighes. Cycles, parures, motifs» organisée par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille se déroule jusqu'au 2 novembre, en collaboration avec la Fondation Jardin Majorelle de Marrakech. Elle présente une exploration inédite de la culture amazighe marocaine à travers 150 objets et œuvres allant du XIXe siècle à nos jours.

Cette exposition vise ainsi à offrir une vision enrichie et plurielle du monde amazigh, une culture qui remonte au Néolithique et s'étendait sur un vaste territoire d'Afrique du Nord, de l'Égypte au Maroc, et même jusqu'aux îles Canaries.

Le commissariat de l'exposition est assuré par l'architecte et anthropologue marocaine Salima Naji et Alexis Sornin, directeur des musées du Jardin Majorelle. L'exposition met en lumière la richesse et la diversité des symboles amazighs et souligne l'importance de la transmission des savoirs culturels. Elle présente des initiatives contemporaines qui valorisent cette transmission, telles que les travaux de Myriem Naji, qui documente et partage des techniques artisanales, et ceux d'Amina Agueznay, qui collabore avec des tisseuses pour intégrer des signes dans son œuvre.

Parmi les objets exposés figurent des bijoux, céramiques, textiles, vanneries, sculptures, outils, photographies, vidéos, et installations. Les pièces proviennent principalement des collections du musée Pierre Bergé des arts berbères de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech et du Mucem, ainsi que de collections publiques et privées canariennes, marocaines et françaises.