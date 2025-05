Rougeole : 78% des cas importés en Espagne proviennent du Maroc

Le ministère espagnol de la Santé a révélé que 78,2% des cas de rougeole importés enregistrés dans le pays depuis le début de 2025 provenaient du Maroc, qui a signalé plus de 25 000 cas suspects et 184 décès depuis octobre 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Au total, le nombre de cas confirmés de rougeole en Espagne cette année a atteint 229, dont 78 cas importés, 78 liés à ces infections et 73 d'origine inconnue. Les autorités sanitaires ont élevé le niveau d'alerte, notamment à l'approche de la saison des vacances et l'augmentation des voyages en provenance de pays connus pour avoir des foyers actifs du virus, dont le Maroc, selon les médias espagnols.

Dans ce contexte, le Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences du ministère de la Santé a appelé à des mesures de contrôle plus strictes, à un renforcement de la vaccination et à des efforts accrus de sensibilisation pour prévenir la propagation locale, malgré les taux élevés de vaccination dans le pays.