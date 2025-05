La ministre française de la Culture visite le pavillon marocain au Festival de Cannes

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a visité le pavillon marocain lors de la 78ème édition du Festival de Cannes, tenue du 13 au 24 mai. Elle était accompagnée par Abdelaziz El Bouzdaini, secrétaire général du ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et Gaëtan Bruel, président du Centre français du cinéma et de l'image animée (CNC).

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accord de coproduction cinématographique signé le 18 mai 2024 entre le Maroc et la France, visant à soutenir l'émergence de jeunes cinéastes marocains. L'atelier de coproduction Maroc-France a permis à de jeunes talents marocains de présenter leurs projets de longs métrages de fiction et d'animation, facilitant ainsi les rencontres professionnelles avec des producteurs français.

Rachida Dati a souligné l'importance de la coopération culturelle entre les deux pays, notamment dans les domaines du cinéma et de l'animation. Elle a également mis en avant l'engagement des jeunes marocains dans les secteurs en croissance du gaming, de la vidéo et du film d'animation.

Pour sa part, Abdelaziz El Bouzdaini a précisé que l'accord bilatéral a déjà produit des résultats concrets, avec cinq projets retenus lors d'un appel à candidatures, principalement portés par de jeunes réalisateurs. Des rencontres B2B ont été organisées pour permettre aux porteurs de projets de discuter avec des coproducteurs.

Deux projets ont été présentés à Rachida Dati : un long métrage d'animation en 3D et un film intégrant des éléments d'intelligence artificielle.

Le Maroc est fortement représenté à cette édition du Festival de Cannes, avec un pavillon au Village international et un stand au Marché du Film pour promouvoir le cinéma marocain.