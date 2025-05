Festival de Cannes 2025 : «Everybody Loves Touda» décroche deux nouveaux prix

Le dernier long-métrage de Nabil Ayouch, «Everybody Loves Touda», a remporté deux prix aux Critics’ Awards for Arab Films, en marge du Festival de Cannes qui se tient du 13 au 24 mai 2025. L’opus a ainsi reçu le Prix du meilleur scénario (Nabil Ayouch et Maryam Touzani) et celui de la meilleure actrice (Nisrin Erradi), après une sélection officielle l’an dernier, puis une sélection pour représenter le Maroc aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger.

«Le Maroc repart une fois de plus victorieux, comme il y a deux ans, où Le Bleu du Caftan de Maryam Touzani avait aussi remporté des prix importants», fait savoir un communiqué, rappelant que l’opus de Nabil Ayouch a été primé également ailleurs. Il a reçu notamment le Grand prix et le Prix de la meilleure actrice à Valenciennes (France), celui de la meilleure actrice au FESPACO (Burkina Faso) et à Malmö (Suède).

Montré dans les festivals internationaux, dont Mill Valley et Palm Springs (États-Unis), El Gouna (Égypte), Angoulême (France) et le FIFM à Marrakech (Maroc), «Everybody Loves Touda» fait sa sortie internationale en salles. Dans les cinémas marocains en décembre 2024, il est désormais à l’affiche en France, en Belgique, en Suisse, en plus d’être début d’exploitation en Suède et en Roumanie. En Allemagne, il sera au cinéma à partir du 29 mai, outre des sorties en cours également en Italie, en Novège et au Danemark.

Dans ce film, Touda rêve de devenir une chikha. Chaque soir dans les bars de sa petite ville de province, elle chante des textes ancestraux de résistance, d’amour et d’émancipation, avec l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Elle décide ensuite de tout quitter pour vivre et briller à Casablanca. Entre romance et moments poignants, «Everybody loves Touda» propose un patchwork poétique explorant les thèmes universels de l’amour, de la famille et de la quête de soi.

Outre Nisrin Erradi dans la peau du personnage principal, le casting est composé de Joud Chamihy, Jalila Talemsi ainsi que des guest stars comme Amine Ennaji, Abdellatif Chaouqi, Abderrahim Elmaniari, Mounia Lamkimel et Abdelilah Rachid.

Produit au Maroc par Ali’n Productions, en coproduction avec Les Films du Nouveau Monde en France, Velvet Films (Belgique), SnowGlobe (Danemark), Viking Film (Pays-Bas) et Staer (Norvège), «Everybody Loves Touda» est vendu à l’étranger par MK2 International.