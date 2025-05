Royaume-Unis : Des secouristes honorés pour leurs efforts durant le séisme d'Al-Haouz

Trois pompiers du Lancashire Fire and Rescue Service, dans le nord-ouest de l'Angleterre, ont été les invités d'honneur de la Garden Party royale au palais de Buckingham, début mai, en reconnaissance de leur travail humanitaire suite au séisme d'Al-Haouz en 2023 au Maroc, qui a fait près de 3 000 morts.

Ian McGee (Colne), chef d'équipe, Wayne Ward (Blackpool), chef de garde, et Richard Cutler (Fleetwood), pompier, ont assisté à l'événement en tant que membres de l'équipe britannique de recherche et de sauvetage international (UKISAR), reconnue pour son déploiement dans la zone sinistrée, a rapporté lundi le Lancashire Telegraph.

Lors de leur mission, ils ont été rejoints par Lindsey Sielski et le chien de recherche Davey B pour soutenir les opérations sur le terrain, après le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la région de Marrakech-Safi. L'équipe a été déployée aux côtés de 60 membres du personnel de l'UKISAR provenant de tout le pays.

«Le travail que nous avons entrepris était incroyablement exigeant, tant physiquement qu'émotionnellement, mais savoir que nous aidions des gens dans leur moment de plus grand besoin a rendu chaque instant précieux. C'était un privilège de contribuer à un effort humanitaire aussi important et de représenter à la fois le Lancashire Fire and Rescue Service et le Royaume-Uni sur la scène internationale», a déclaré Wayne Ward.

Durant ce séjour au Maroc, la mission de l'équipe a consisté à localiser et à secourir des survivants piégés sous les décombres, en coordination avec des partenaires internationaux dans des conditions difficiles. Ils ont notamment pu sauver une femme de 91 ans et aidé à réunir une autre femme sauvée avec sa fille de deux ans.

L'UKISAR fait partie du réseau de réponse d'urgence du gouvernement britannique, en alerte 24 heures sur 24, 365 jours par an. La Garden Party royale est organisée chaque année pour honorer des personnes ayant apporté des contributions significatives au service public, à l'action humanitaire et à la vie communautaire.