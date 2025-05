Panne de radar à Paris-Orly : La RAM annonce des perturbations sur ses vols

Plusieurs vols depuis et vers l’aéroport de Paris-Orly sont annulés ou retardés, à la suite d’une panne de radar. Dimanche soir, la Royal air Maroc (RAM) a annoncé que ces perturbations pourraient se prolonger durant les 48 heures à venir. Dans ce sens, la compagnie aérienne nationale a appelé ses clients à «consulter régulièrement le statut de leur vol», en plus de «vérifier et mettre à jour leurs coordonnées dans la section Gérer ma réservation» à cette adresse : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/gerer-ma-reservation. Par ailleurs, la RAM a affirmé suivre la situation, afin de limiter les impacts sur les voyageurs.

Ce lundi, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a en effet confirmé que situation était toujours instable. Les compagnies aériennes ont été appelées à à annuler 15% de leurs vols initialement prévus cette journée. La veille, près de 130 vols ont été annulés pour les mêmes raisons.