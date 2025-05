CAN U20 : L’Afrique du Sud décroche le titre face au Maroc

La sélection des moins de vingt ans de l’Afrique du Sud a battu le Maroc (1-0), ce dimanche soir au Caire, en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U20) qui s’est clôturée ce 18 mai en Egypte. Le score final inverse le scénario de 1997, lorsque les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés face aux Sud-Africains, remportant leur premier titre continental dans leur catégorie. Le but unique de la rencontre a été inscrit par Gomolemo Kekana, à la soixante-dixième minute de jeu.

Les hommes de Mohamed Ouahbi n’ont pas pour autant démérité, grâce à un jeu collectif qui leur a permis de multiplier les nombreuses tentatives. Celles-ci n’ont toutefois pas permis au Onze national de marquer de but.

Le parcours sans faute des Lionceaux a débuté face au Kenya (3-2), pour se confirmer face à la Tunisie (3-1) et la Sierra Leone (1-0), puis en se distinguant face au pays hôte, l’Égypte (1-0), en demi-finale.

En se qualifiant pour le dernier carré, le Maroc aura par ailleurs décroché sa qualification pour la Coupe du monde, prévue au Chili.

Au classement de cette CAN U20, la troisième place est revenue au Nigéria, qui a battu l’Egypte par 4 tirs au but à 1, à l’issue d’un match qui s’est terminé par un but partout.