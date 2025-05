El Guerguerat : 3t de haschisch saisies, une tentative de trafic international de drogue déjouée

Une opération conjointe entre les forces de sécurité nationale et les douanes au poste-frontière d'El Guerguerat, au sud de la ville de Dakhla, a réussi à déjouer une tentative de trafic international de drogue et à saisir trois tonnes de haschisch le samedi 17 mai.

L'opération de contrôle frontalier et les procédures d'inspection ont conduit à la découverte des cargaisons soigneusement dissimulées dans le marbre artificiel, à bord d'un camion immatriculé au Maroc. Le véhicule se dirigeait vers un pays d'Afrique subsaharienne. Le conducteur et le propriétaire de la cargaison, âgés respectivement de 53 et 43 ans, ont été arrêtés.

Une enquête judiciaire a été ouverte.