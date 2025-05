Laayoune : Le RNI d’Akhannouch chasse sur le terrain de l’Istiqlal

Le RNI a tenu, ce samedi 17 mai, un rassemblement politique à Laâyoune. Une importante délégation du Parti de la Colombe, menée par Aziz Akhannouch, a fait le déplacement dans la capitale du Sahara.

Dans son discours, le président du RNI et chef du gouvernement a salué les avancées diplomatiques du Maroc concernant le dossier du Sahara. De son côté, Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants et membre du bureau politique, a défendu le «droit constitutionnel» de son parti «à communiquer et encadrer les citoyens», en précisant que le lancement de la campagne électorale pour les législatives de 2026 se fera dans le respect de la loi fondamentale du royaume.

Ce meeting du RNI à Laâyoune fait suite à un autre événement organisé la semaine dernière à Dakhla. Les villes de Laâyoune et Dakhla sont considérées comme des bastions de l’Istiqlal. Le parti de Nizar Baraka, grâce à l’influence de la famille Ould Errachid, préside d’importantes collectivités territoriales au Sahara, notamment les conseils des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Le RNI pourrait réaliser des avancées significatives au Sahara. Les tensions croissantes entre le maire de Laâyoune, Hamdi Ould Errachid, qui contrôle les trois sections de l’Istiqlal dans les provinces du sud, pourraient jouer en faveur de la formation d’Aziz Akhannouch lors des scrutins de 2026 et 2027.