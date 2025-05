Le Séville FC disputera un match amical contre le Wydad à Casablanca le 27 mai

Le Séville FC disputera un match amical international contre le Wydad Athletic Club de Casablanca, a annoncé le club espagnol dans un communiqué envoyé vendredi à Yabiladi. La rencontre est prévue pour le mardi 27 mai à 20h00 au stade Mohammed V de la métropôle marocaine.

Cette rencontre de fin de saison verra l’équipe première de Séville «tester sa force» contre l’un des clubs les plus titrés du Maroc et d’Afrique, indique le communiqué, en référence au trophée de la Ligue des champions de la CAF remporté par le Wydad en 2022 et à sa qualification pour le prochain Mondial des clubs aux États-Unis.

Au-delà du défi sportif, le match servira à renforcer les liens avec le Maroc, un pays où la base de supporters du Séville FC a considérablement augmenté ces dernières années, surtout entre 2019 et 2023, années durant lesquelles le gardien de but de la sélection marocaine, Yassine Bounou, a porté brillamment les couleurs du club.