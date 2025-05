Sciences : Rachid Guerraoui élu membre de l'Academia Europaea

L'informaticien et professeur marocain Rachid Guerraoui a été élu membre de la prestigieuse Academia Europaea, une académie paneuropéenne des sciences humaines, de lettres, de droit et de sciences. Sur LinkedIn, le scientifique basé en Suisse a réagi à l'annonce, ce vendredi, en se disant «honoré».

Riche de plus de trois décennies d'expérience, Rachid Guerraoui a occupé des postes académiques dans plusieurs institutions de premier plan, y compris le Commissariat à l'énergie atomique de Saclay, les laboratoires Hewlett-Packard et le Massachusetts Institute of Technology.

Il est surtout connu pour ses recherches sur les transactions électroniques, la diffusion épidémique d'informations et les algorithmes de consensus tolérants aux fautes.

En septembre 2024 à Vienne, le scientifique a reçu le prix Dahl-Nygaard lors de la conférence européenne sur la programmation orientée objet (ECOOP).

En avril, l'Association for Computing Machinery (ACM) a nommé Rachid Guerraoui premier récipiendaire du Prix Luiz André Barroso, en reconnaissance à son travail pionnier en informatique distribuée et ses efforts pour étendre l'éducation en informatique en Afrique.

En 2019, il a été nommé par le roi Mohammed VI membre de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement.