L'ONMT fait de Agadir-Taghazout l’épicentre du tourisme franco-marocain

La station balnéaire d'Agadir-Taghazout accueille du 15 au 18 mai le congrès annuel des entreprises du voyage (EDV), à l'initiative de l'Office national marocain du tourisme (ONMT). Cet événement vise à promouvoir le développement du secteur, en renforçant les liens entre les professionnels du secteur en France et au Maroc.

Plus de 400 décideurs français du tourisme se réunissent pour discuter de l'avenir du secteur, partager les tendances et co-construire des perspectives pour 2025 et 2026. Le congrès, qui se tient pour la première fois à Taghazout, symbolise ainsi le renouveau de la région d'Agadir.

Directeur général de l'ONMT, Achraf Fayda souligne que cet événement est une occasion de créer des synergies et de valoriser le Maroc dans les priorités des prescripteurs de voyages français.

Un workshop professionnel est prévu, offrant une plateforme de rencontres entre opérateurs marocains et décideurs français pour favoriser les partenariats et renforcer la coopération. Les participants ont également l'opportunité de découvrir la destination en pleine transformation, avec ses atouts balnéaires, naturels, sportifs et culturels.

En accueillant le congrès, l'ONMT réaffirme son engagement pour le développement du tourisme national et le renforcement des liens avec les professionnels français, tout en soutenant le rayonnement international du Maroc.