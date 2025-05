Mondial 2030 : La HACA a statué sur une plainte de l’opposition contre la capsule de 2M

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a classé les plaintes de trois formations de l’opposition concernant une capsule diffusée sur 2M, au sujet du Mondial 2030 de football, organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal. A l’issue d’une réunion, tenue le 8 mai, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a considéré que le contenu de la vidéo ne comportait «pas d’éléments relevant d’une publicité ou d’un contenu interdits».

Emanant du Parti du progrès et du socialisme (MP), du Mouvement populaire (MP) et du Parti de la justice et du développement (PJD), les plaintes considèrent que la capsule relie la tenue de la grand-messe sportive avec certains programmes gouvernementaux, constituant ainsi une publicité politique. Les plaignants ont pointé notamment des messages électoralistes et susceptibles de prêter à confusion, en s’avérant favorables aux réalisations de l’exécutif.

Annoncée ce 16 mai, la décision conclut sur l’absence de messages à intérêt politique et financier en faveur d’une formation ou de personnes, d’autant que la capsule évoque notamment «l’adhésion citoyenne autour de chantiers sociaux d’intérêt national», sans «lien explicite ou implicite» avec un parti au niveau visuel (symbole, logo, couleur…) ou sonore.

«Le contenu en question mentionne plusieurs programmes à caractère social. Après consultation de différentes sources, il ressort que ces programmes s’inscrivent dans des chantiers nationaux initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste ; leur mise en œuvre a été assurée par différents gouvernements successifs ; ils ont été lancés dans des contextes et à des périodes variés ; ils ont, de plus, déjà fait l’objet de nombreuses annonces et couvertures médiatiques», fait savoir un communiqué de la HACA.

De ce fait, le CSCA a jugé que le contenu ne réunissait ni «les éléments constitutifs d’une publicité telle que définie par l’article 2.1 de la loi n°77.03», ni ceux «d’une publicité interdite de nature politique telle que définie par l’article 2.3 de la loi n°77.03».