African Lion au Maroc : 2 soldats israéliens participants blessés dans un accident

Deux soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) ont été légèrement blessés dans un accident de voiture mercredi au Maroc, durant leur participation à la 21e édition de l'exercice militaire African Lion, actuellement en cours dans le pays.

Les médias israéliens ont rapporté jeudi que les FDI ont confirmé l'incident, ajoutant que les soldats ont été transférés à l'hôpital. Leurs familles ont également été informées.

African Lion est le plus grand exercice annuel du Commandement Afrique des États-Unis, réunissant 50 nations et 10 000 soldats américains au Maroc, au Ghana, au Sénégal et en Tunisie. Le segment marocain a officiellement débuté lundi 12 mai à Agadir et devrait se poursuivre jusqu'au 23 mai.

Comme annoncé précédemment par l'armée américaine, les nations participantes à la phase marocaine incluent Israël, le Royaume-Uni, la France, le Cameroun, le Portugal, le Nigeria et d'autres pays africains.

L'exercice propose un programme de formation, incluant la planification opérationnelle, des manœuvres conjointes et la décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), ainsi que des initiatives d'assistance humanitaire et civile.