Aix-les-Bains : La fontaine Mohammed V restaurée gracieusement par la communauté marocaine

Construite en 2005 dans le parc de verdure, à l’initiative de l’ambassadeur du Maroc pour commémorer les accords sur l’Indépendance du royaume, négociés à Aix-les-Bains en 1956, la fontaine Mohammed V sera restaurée gracieusement par la communauté marocaine, qui a fait appel à des artisans connaisseurs du zellige. Devenu une pièce majeure du patrimoine aixois, inscrit au titre des monuments historiques depuis 2008, ce repère propriété de la Ville nécessite en effet des travaux particuliers.

Le Dauphiné Libéré rapporte que l’entretien et la conservation incombe à la municipalité, mais que la fontaine a une «conception particulière à ossatures de bois et zelliges» impose «le recours à des professionnels compétents». «La commune s’est donc rapprochée de la communauté marocaine et cette dernière s’est proposée pour réaliser l’opération de restauration, à titre gracieux. Une convention a donc été signée entre la Ville et l’association culturelle franco marocaine d’Aix-les-Bains, représentée par son président Mohamed Gaidi», indique le média local.

Le maire s’en félicite, puisque la fontaine retrouvera sa splendeur d’ici 2026, qui marque l’anniversaire des accords d’indépendance.