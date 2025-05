Chefchaouen : Une femme accouche devant un centre de santé fermé

Membre du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement, la députée Saloua El Berdai a adressé dans une question écrite, concernant l'accouchement d'une femme devant un centre de santé fermé dans la communauté de Beni Rzine, province de Chefchaouen. L'élue a mis en avant ce qu'elle a qualifié de «négligence dangereuse» dont souffrent les centres dans les zones rurales.

Saloua El Berdai a souligné que la femme n'a même pas reçu les formes élémentaires de soins ou d'assistance, considérant que cet incident reflète la fragilité de l'infrastructure de santé et la pénurie de ressources humaines dans les zones reculées. Elle a indiqué que ce n'est pas le premier incident de ce genre dans la région, soulevant de sérieuses questions sur l'efficacité des programmes de santé gouvernementaux et sur l'engagement du ministère de la Santé et de la protection sociale à fournir les normes minimales de dignité sanitaire aux citoyens dans les zones marginalisées.

La parlementaire a appelé le ministre de la Santé à exposer les mesures urgentes qui seront prises pour tenir responsables les auteurs de cet incident, qu'elle a décrit comme une «tragédie», ainsi que les mesures prévues pour assurer la fourniture de services de santé de base dans la commune de Beni Rzine et dans d'autres zones rurales similaires.