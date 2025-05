Comediablanca reporté aux 29 et 30 mai pour s'adapter au match du Wydad

Initialement prévu pour les 30 et 31 mai, le festival de comédie de Casablanca, Comediablanca, se tiendra désormais un jour plus tôt, les 29 et 30 mai 2025, au Complexe Mohammed V. Selon un communiqué publié par les organisateurs jeudi, le programme mis à jour verra le Gala arabophone se tenir le 29 mai, suivi du Gala francophone le 30 mai.

Cet ajustement fait suite à l'annonce d'un match de football majeur du Wydad Athletic Club prévu pour le 31 mai près du site du festival. Pour éviter la pression logistique et sécuritaire d'accueillir deux événements publics d'envergure le même week-end et par respect pour toutes les équipes impliquées, les organisateurs ont choisi d'avancer le festival d'un jour, indique le communiqué.

«Cette décision a été prise avec un profond amour pour notre pays et dans l'intérêt du bien-être de tous», a déclaré Saad Lahjouji Idrissi, président de Comediablanca. Ce décalage ne changera pas pour autant la programmation, qui réunit de grands noms de la comédie.

Le Gala arabophone mettra en lumière des figures emblématiques telles que Hanane El Fadili, Oussama Ramzi, Ayoub Idri, Driss & Mehdi, Said & Wadie, Ghita Kitane, Simo Sedraty et Mohamed Fatih.

Le Gala francophone présentera Roman Frayssinet, Meryem Benoua, Mimo Lazrak, Oualas, Coco Makmak, Sarah Lélé, Ethan Lallouz, et l'imitateur Erick Baert, qui clôturera la soirée avec ses performances vocales éblouissantes.