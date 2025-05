Tanger : Lancement de la tournée nationale de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés

L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés a lancé une tournée nationale à Tanger, sous le thème «Vers une souveraineté sanitaire dans le domaine du sang... Un système transfusionnel territorial au service du Maroc des régions». L'objectif est de restructurer le système national de santé, conformément aux orientations royales, tout en modernisant la gouvernance du système transfusionnel.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a été choisie comme première étape de cette tournée, en tant que région pilote pour le déploiement des Groupements sanitaires territoriaux (GST). Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé marocain et vise à renforcer la convergence des réformes nationales.

Le directeur de l'Agence, Kamal Doghmi, a souligné que cette démarche est stratégique et territoriale, visant à passer d'une gestion centralisée à une régulation déléguée et à atteindre une souveraineté sanitaire dans le domaine du sang d'ici 2030. La collaboration avec les Centres hospitaliers universitaires (CHU), les directions régionales, les hôpitaux, et le secteur privé est essentielle pour atteindre cet objectif. La tournée inclut l'installation de représentants régionaux de l'Agence, comme Jaidann Khalid pour la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, qui s'engage à améliorer la disponibilité et la qualité du sang dans la région.

L'Agence prévoit d'augmenter les collectes mobiles de sang, de mettre en place les ressources nécessaires, et de sensibiliser la population au don de sang. Cette initiative vise à établir un diagnostic précis du secteur du sang et à élaborer une politique nationale inclusive, en tenant compte des spécificités de chaque région.

L'Agence ambitionne de construire un système national de transfusion performant, sécurisé et durable pour tous les citoyens marocains, en accord avec les orientations royales pour un système de santé intégré et équitable.