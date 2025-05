Feux de forêt : -86% en un an, 160 MDH pour la prévention et l'intervention en 2025

En 2024, le Maroc a enregistré une baisse significative des incendies de forêts, avec 382 affectant 874 hectares, soit moins de 86% qu'en 2023, fait savoir l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF). Alors que les régions les plus touchées sont Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Fès-Meknès, les facteurs d'amélioration sont notamment les conditions météorologiques favorables, une mobilisation rapide des intervenants, des campagnes de sensibilisation et la diffusion de bulletins de risque incendie de forêts. Capitalisant sur ces efforts, le Comité directeur national chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêts s'est réuni, ce jeudi 15 mai 2025, sous la présidence de Abderrahim Houmy, directeur général de l'ANEF, afin d'examiner les mesures à renforcer pour la saison estivale 2025.

Malgré les conditions climatiques difficiles, les politiques de prévention menées par les acteurs concernés ont permis de limiter les dégâts. Pour 2025, l'ANEF a alloué un budget de 160 millions de dirhams afin de soutenir les efforts, incluant l'entretien de tranchées pare-feu, l'aménagement de points d'eau, et l'acquisition de nouveaux équipements. Dans ce sens, l'ANEF appelle à la vigilance, rappelant que la majorité des incendies sont d'origine humaine.

Par ailleurs, l'ANEF souligne que e domaine forestier marocain, comme celui du reste de la région méditerranéenne, reste exposé au risque, en raison notamment des vagues de chaleur, de la baisse de l’humidité et de la fréquence accrue des vents secs de type «chergui».

Dans ce contexte, les citoyens sont encouragés à signaler tout départ de feu ou comportement suspect. L'ANEF rappelle également que la préservation du patrimoine forestier nécessite une mobilisation collective, pour soutenir les économies locales et renforcer la résilience face aux changements climatiques.