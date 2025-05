L’Italie, invité d'honneur du 28è Festival de Fès des musiques sacrées du monde

La 28ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, qui se tiendra du 16 au 24 mai, mettra à l'honneur l'Italie sous le thème des «Renaissances». Ce choix reflète l'esprit du Maroc en tant que terre de renouveau culturel et spirituel, tout en faisant écho au mouvement italien du «Rinascimento», une période de transition majeure vers la modernité en Europe.

Le festival célèbre la coopération culturelle entre le Maroc et l'Italie, notamment à travers le jumelage historique entre Fès et Florence depuis 1961. Un partenariat inédit a été initié entre le Festival de Fès et celui Monteverdi de Crémone, un événement prestigieux dédié à la musique baroque.

Samedi 17 mai, la scène de Bab Makina accueillera la création des «Vêpres de la Sainte Vierge», une œuvre de musique sacrée de Claudio Monteverdi, marquant une rencontre entre Antonio Greco et Mohammed Briouel, chefs respectifs des orchestres du Festival Monteverdi et Arabo-Andalou de Fès.

Le festival souligne aussi l'importance de la diplomatie artistique, soutenue par l'ambassade d'Italie au Maroc, l'Institut culturel italien de Rabat et le Festival Monteverdi. L'ambassadeur d'Italie à Rabat, Armando Barocco, a exprimé sa fierté de contribuer à cet événement symbolique, qui renforce le dialogue entre les traditions musicales italienne et marocaine.

Pour sa part, la directrice de l’Institut culturel italien de Rabat, Carmela Callea, a mis en exergue l’enthousiasme de l’établissement quant à sa collaboration avec la Fondation esprit de Fès, pour participer à l’un des Festivals les plus prestigieux du Maroc et du continent africain avec un concert dans lequel la musique, la langue italienne et la langue arabe deviennent des instruments de dialogue interculturel.

En outre, l'ensemble «Zenaida», composé d'étudiants de la Schola Cantorum Basiliensis, se produira le 21 mai dans les jardins de Jnan Sbil avec un concert inspiré de la tradition franco-flamande de la Renaissance, en partenariat avec l'ambassade de Suisse au Maroc.