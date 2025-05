France : Des messages islamophobes et néonazis dans le centre-ville et le campus d’Orléans

Des autocollants islamophobes et néonazis visant ont été découverts, mardi 13 mai, dans le centre-ville d’Orléans et le campus universitaire, avec des symboles de l’ultradroite et des messages également contre la gauche. Dans le contenu, on reconnaît des références menaçantes, des dessins violents et des expressions à l’image de «zone interdite aux musulmans», ou encore «Good Night, Left Side», visant les militants de gauche. ICI rapporte qu’au-delà des symboles identitaires, les affichages mènent vers «une boutique en ligne dont le nom est une référence au nazisme», qui propose «vêtements et accessoires pour Nationaliste et skinhead, anti-antifa, faf, suprémaciste, white power».

Selon la même source, la boutique «n’est plus accessible suite à un signalement récent», mais l’entreprise «existe bel et bien et a été déclarée en 2024 en Normandie». «Les clients de cette boutique échangent entre eux sur une messagerie privée. A l’intérieur, des messages d’admiration envers Adolf Hitler notamment», rapporte ICI. Auprès de la source, des riverains ont fait part de leur choc, estimant «qu’un cap a été franchi», avec «extrême-droite complètement décomplexée».

Relayés sur les réseaux sociaux pour être dénoncés, les messages ont fait réagir des personnalités politiques nationales. Parmi eux, Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, déplore les conséquences des «discours islamophobes du ministre de l’Intérieur et de ses alliés d’extrême-droite, relayés en boucle sur les plateaux télés». Pour identifier les auteurs, la Ville d’Orléans assure recourir à la vidéosurveillance. Dans le même sens, elle a annoncé porter plainte contre X «à chaque découverte de stickers du même genre».

Cité par ICI, un communiqué de la préfète du Loiret, Sophie Brocas, condamne «avec la plus grande fermeté» ces affichages «incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination envers la communauté musulmane», dans Orléans. Par ailleurs, la préfète du département et de la région Centre-Val de Loire a affirmé avoir saisi la procureure d’Orléans. Pour sa part, l’université d’Orléans a condamné les faits, en annonçant également avoir saisi la justice.