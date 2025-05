L'Allemagne engagée à continuer de soutenir la mission de la MINURSO

L'Allemagne s'est engagée à poursuivre sa contribution militaire à la mission de la MINURSO, ainsi qu'aux missions des Nations unies au Soudan du Sud et à la FINUL, dans le sud du Liban, pour un montant dépassant 82 millions d'euros. Ce soutien sera consacré à la formation et à l'équipement des forces militaires et policières, à l'amélioration des capacités opérationnelles, au développement des énergies renouvelables, au soutien de la transformation numérique et de la santé mentale, en plus de l'utilisation de drones dans la logistique militaire.

Cette promesse a été annoncée lors d'une conférence internationale, mardi à Berlin. Sur ceux jours, l'événement a rassemblé des représentants de plus de 130 pays pour aborder les missions des forces de maintien de la paix des Nations unies.

Avant la conférence, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a réaffirmé le soutien continu de l'Allemagne aux missions de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde et sa participation continue à celles-ci.

Selon les organisateurs, près de 70 000 personnes servent actuellement dans les forces de maintien de la paix de l'ONU à travers 11 missions différentes, provenant de 120 pays. Ce chiffre comprend environ 55 000 soldats, 1 100 experts civils et environ 6 000 policiers.

Cette promesse intervient alors que l'administration américaine de Trump discute de projets de réduction du financement des missions de maintien de la paix de l'ONU, bien que Washington soit le plus grand contributeur, avec 27% du budget total, qui s'élève à 5,6 milliards de dollars.