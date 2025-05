Fitch : Les banques marocaines bien placées pour leur croissance jusqu'en 2026

Les banques marocaines devraient saisir des «opportunités de croissance significatives» d'ici 2026, grâce à une rentabilité renforcée, une capitalisation améliorée et des profils de financement et de liquidité robustes, selon Fitch Ratings.

Dans son dernier rapport couvrant les sept plus grandes banques du Maroc, l'agence de notation a souligné une augmentation de 22% du revenu net agrégé en 2024, soutenue par «des revenus de trading solides sur les titres à revenu fixe, un revenu net d'intérêts plus élevé et une bonne discipline des coûts», malgré l'augmentation des charges pour dépréciation des prêts.

«Une rentabilité renforcée et des émissions de dette subordonnée, ces dernières années, ont soutenu la capitalisation», a déclaré Fitch, ce qui donnerait plus de marge de croissance pour les banques, après des années d'exploitation avec des «marges de capital limitées».

L'agence a également souligné une croissance potentielle du crédit, stimulée par des projets d'infrastructure majeurs — estimés nécessiter plus de 100 milliards de dollars de financement d'ici 2030 — et un éventuel marché secondaire pour les prêts non performants.

Avec un financement «principalement issu de dépôts de clients à faible coût» et renforcé par l'amnistie fiscale de 2024, Fitch a conclu que «des financements et une liquidité adéquats soutiendront davantage les plans d'expansion des banques» nationales.