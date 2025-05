Coupe d’Italie : Avec Oussama El Azzouzi, le FC Bologne remporte son premier titre depuis 51 ans

Depuis le banc de touche, l’international marocain Oussama El Azzouzi a savouré le sacre de la Coupe d’Italie, décroché mercredi par son club FC Bologne face à l’AC Milan (1-0). Au Stade olympique de Rome, la formation bolognaise s’est ainsi adjugée le titre pour la première fois depuis 51 ans, enrichissant son palmarès après un premier trophée en 1970 et un second en 1974. Le but de cette finale de la 78e édition de la Coppa Italia est l’œuvre de l’attaquant suisse Dan Ndoye (53’). L’entraîneur Vicenzo Italiano ne peut qu’en être comblé. «On a connu des déceptions, mais cette victoire est méritée. On a réussi un grand match et nos supporters méritent ce titre», a-t-il déclaré, cité par l’AFP.

«J’ai connu personnellement trois grosses déceptions, je ne pensais pas prendre ma revanche aussi rapidement», a ajouté l’entraîneur, en poste depuis juillet avec Bologne, après avoir perdu trois finales avec son précédent club, la Fiorentina. Ce sacre ne peut qu’encourager Vicenzo Italiano et son équipe pour la suite des tournois, d’autant que le FC Bologne est en lice pour une qualification européenne. Sur le toit de l’Italie, le club émilien succède à la Juventus qui détient le record de victoires, avec son 15e sacre en 2024.

Just in case you didn't know.

WE ARE THE COPPA ITALIA 2024/25 WINNERS ❤️?❤️?❤️?❤️?!!#SiMuoveLaCittà #WeAreOne pic.twitter.com/UbmQgizPPa — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 14, 2025

Grâce au renouveau qui se dessine pour lui, le FC Bologne pourrait bien rivaliser avec les grands clubs, ce qui marquerait un nouveau chapitre pour Oussama El Azzouzi, médaillé de bronze aux JO 2024 avec la sélection marocaine U23. Cette victoire permet à la formation émilienne de décrocher sa place à la phase de ligue de l’Europa League, pour la saison prochaine.