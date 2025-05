La banque britannique Standard Chartered ouvre un bureau de représentation au Maroc

La banque britannique Standard Chartered Plc a annoncé l'ouverture d'un bureau de représentation au Maroc. Cette initiative, révélée dès avril, fait suite à l'approbation réglementaire de Bank Al-Maghrib et à l'octroi du statut CFC par l'Autorité de Casablanca Finance City, a indiqué la multinationale dans un communiqué de presse, ce jeudi.

Le nouveau bureau offrira des solutions financières sur mesure aux clients multinationaux et régionaux. Il sera dirigé par Cynthia El Asmar, nommée PDG et responsable de la couverture pour le Maroc. Forte d'une vaste expérience à travers la région, elle supervisera la stratégie locale de la banque et renforcera les relations avec les clients.

A ce titre, Cynthia El Asmar estime que «la position stratégique du Maroc en tant que passerelle entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, ainsi que les réformes structurelles en cours, en font une destination de plus en plus attrayante pour l'investissement direct étranger et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales».

Sur le continent, Standard Chartered opère également en Égypte et en Afrique du Sud.