Hajj 1446 : Mohammed VI appelle les pèlerins marocains à incarner les valeurs de l’islam

Le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, a appelé les pèlerins marocains à incarner les valeurs sublimes de l’islam que sont la fraternité sincère, la tolérance absolue, la patience dans la bienveillance et la solidarité agissante.

Dans un message adressé, mercredi, aux pèlerins nationaux qui vont aux Lieux Saints de l'islam au titre de l'année 1446 (AH), le souverain a appelé les voyageurs à être les dignes représentants de leur pays, le Maroc, et «de sa civilisation séculaire, fièrement portée par vos ancêtres tout au long de l’Histoire».

«Une civilisation fondée sur l’unité, la symbiose et l’attachement aux constantes nationales et aux symboles sacrés, marqués au sceau du juste milieu et de l’unité doctrinale», a poursuivi le roi dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, à l'occasion du départ du premier contingent des pèlerins de l'aéroport de Rabat-Salé.

Et le souverain d’ajouter que «ce sont ces constances et ces valeurs immuables qui ont assuré sécurité et stabilité à notre pays et qui lui ont permis de poursuivre, sous Notre conduite éclairée, ses marches victorieuses vers plus de progrès et de prospérité».

Le roi, a, par ailleurs, souligné avoir donné ses instructions au ministre pour assurer une bonne prise en charge des aspects organisationnels et logistiques de ce rite, ainsi que de ceux liés à la mise à niveau religieuse et à la sensibilisation spirituelle des pèlerins. Pour cela, le ministère a dépêché des équipes de cadres pluridisciplinaires pour accompagner les pèlerins à l’aller comme au retour : oulémas, mourchidines et mourchidates, médecins et infirmiers, hommes et femmes, ainsi que des administrateurs.

Par ailleurs, le souverain a rappelé l’obligation de respecter les dispositions organisationnelles adoptées par les autorités compétentes en Arabie saoudite.