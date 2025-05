CAN U20 : «Nous sommes déterminés à disputer le Mondial auréolés du sacre continental» (Mohamed Ouahbi)

L'entraineur de la sélection marocaine de football des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a affirmé, mercredi au Caire, que les Lionceaux de l'Atlas sont déterminés à disputer le prochain Mondial au Chili avec le statut de champions d'Afrique.

S'exprimant lors de la conférence de presse d'avant demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U20) qui opposera jeudi le Maroc au pays hôte, l'Egypte, le sélectionneur national a assuré que l'ambition de ses joueurs est d'atteindre la finale et de la remporter pour prendre part au Mondial auréolés du sacre continental.

Le Maroc avait décroché son billet pour la Coupe du monde après sa victoire, lundi, en quart de finale contre la Sierra Leone (1-0 après prolongations). S'agissant des préparatifs pour la demi-finale, Ouahbi a relevé qu'ils se déroulent normalement, notant que les joueurs ont eu besoin de récupérer après un dernier match éprouvant, ce qui est nécessaire pour aborder la demie face à l'Egypte avec la fraicheur physique et mentale nécessaire.

«Nous respectons l'équipe d'Egypte», a ajouté le coach national, soulignant que «même si le match de demain ne sera pas facile», les Lionceaux ne ménageront aucun effort pour décrocher la victoire. Pour sa part, le joueur de l'équipe nationale, Saad El Haddad a dit s'attendre à un match difficile face un adversaire qui aura l'avantage de jouer à domicile et devant son public, assurant que ses coéquipiers sont conscients de l'enjeu et qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre la finale.

De son côté, l'entraineur de l'Egypte, Oussama Nabih, s'est dit heureux de la qualification de son équipe au Mondial, émettant le souhait de voir cette génération de jeunes Pharaons rayonner dans l'avenir. Par ailleurs, il a fait part de son admiration du niveau atteint par les différentes équipes marocaines de football qui ne cessent de s'illustrer sur les scènes continentale et mondiale.

Les sélections marocaine et égyptienne s’affronteront, jeudi au stade 30 Juin du Caire (19h00) en demi-finale de la CAN U20. L’autre demi-finale mettra aux prises le Nigeria et l’Afrique du Sud dans la ville d’Ismailia (16h00).