Polisario : Echange de coups de feu entre miliciens pour le compte de trafiquants de drogue

Les milices du Polisario s'impliquent de plus en plus ouvertement dans la guerre que se livrent, depuis des années, les gangs de trafiquants de drogue dans les camps de Tindouf. «Un nouvel épisode de cette série s'est déroulé hier, cette fois avec la participation directe de soldats et de gendarmes», a confié à Yabiladi une source bien informée.

«Les deux camps se sont affrontés au nom de bandes criminelles rivales, cherchant à contrôler le trafic de cocaïne et de psychotropes dans les camps. L'implication des forces de sécurité n'est pas surprenante, puisque de hauts responsables du Polisario sont les véritables orchestrateurs de cette activité illicite», ajoute la même source.

Ce nouvel incident survient quelques semaines après les affrontements armés entre deux bandes de trafiquants de drogue, qui ont éclaté fin avril dans le «camp de Laâyoune». Des affrontements que la direction du Polisario a observés sans réagir. Depuis, un important trafiquant, proche du commandant d'une région militaire, a été enlevé par des «inconnus».

Il convient de rappeler que des militaires algériens avaient été pris pour cible par des tirs à balles réelles en février dans le «camp de Boujdour», par des éléments armés du Polisario poursuivant des trafiquants de drogue sahraouis.