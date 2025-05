Le Tamuda Bay Eco Triathlon s’impose comme un modèle d’inclusivité et de durabilité

La quatrième édition du Tamuda Bay Eco Triathlon (TBET) se tiendra les 24 et 25 mai 2025 à M’diq, avec des parcours reliant Martil, Fnideq et la baie de Tamuda. L’événement, qui gagne en notoriété chaque année, réunira près de 1 000 participants issus des six continents, dont 800 triathlètes engagés dans différentes distances, et 200 participants aux courses dédiées aux enfants et aux femmes.

Pensé comme un événement à impact positif, le TBET mise sur l’inclusivité : une course spéciale est prévue pour les femmes de la région, avec une participation féminine record estimée à 35 %, et des athlètes en situation de handicap seront également au départ. Pour les plus jeunes, une “Kids Race” donnera le coup d’envoi de la manifestation.

Côté logistique, les organisateurs — la société marocaine Smart Sport Consulting — ont mis en place un dispositif écoresponsable : service de transport groupé pour les vélos, stations de tri sélectif, recyclage des bouteilles et sensibilisation à l’environnement. L’objectif : faire de ce triathlon un exemple d’éco-responsabilité sportive.

Avec plus de 3 000 nuitées générées, l’événement s’annonce aussi comme un levier touristique majeur pour la région. Le village d’exposition, ouvert dès le 23 mai, proposera animations, jeux et stands interactifs pour les visiteurs tout au long du week-end.

Le TBET 2025 entend ainsi conjuguer sport, inclusion et écologie, tout en plaçant le nord du Maroc sur la carte mondiale du triathlon.