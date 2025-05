Tricinty Fest : Le rock et le metal font leur retour les 23 et 24 mai 2025

Le festival de rock et metal Tricinty tiendra sa troisième édition, les 23 et 24 mai 2025 à Rabat, sous une forme voulue «plus intense et audacieuse» par les organisateurs. Avec l’objectif de mettre lumière les professionnels de cet univers musical, l’événement devient un véritable espace de rencontres, de réseautage et de transmission, entre fins connaisseurs et férus au niveau régional.

A l’affiche, sept groupes de la scène nationale et étrangère vont se produire : Klone (Fance – metal progressif), Angelus Apatrida (Espagne – thrash metal), Sugar Horse (Royaume-Uni – post-metal expérimental), Thrillogy (Maroc – thrash metal), Old Scholl (Maroc – thrash metal), Mycose of You (France – Maroc – fusion punk hip-hop), We Come For War (Maroc – metal alternatif), gagnant du Tremplin L’Boulevard en 2023 dans sa catégorie.

A l’initiative de la Fondation Hiba, le rendez-vous inclut cette année bien plus que des prestations musicales. En amont, les 21 et 22 mai seront marqués par la masterclass «Just Ad drums» au studio Hiba de Casablanca. Aimée par Jack Wrench et Chris Coulter (Royaume-Uni), cette session immersive est destinée aux batteurs, aux producteurs et aux ingénieurs de son. Elle donne un aperçu sur les techniques essentielles d’enregistrement professionnel de la batterie, avec un son correct à la source qui allège le travail de post-production.

Le 24 mai, le sociologue français Gérôme Guibert (Université Sorbonne Nouvelle, ISMMS) donnera une conférence sur les «Metal Music Studies», à la salle Gérard Philippe de l’Institut français à Rabat. Spécialiste de l’étude des musiques populaires, le chercheur articule son approche autour de la culture et de la sociologie économique. Son expérience allie également la pratique sur le terrain, en tant que membre fondateur des Éditions Mélanie Seteun et de Volume !, revue des musiques populaires.

Durant les deux jours du festival, les 23 et 24, les concerts des artistes à l’affiche se dérouleront au Cinéma Renaissance de Rabat. Le 23 mai, se produiront Sugar Horse, Thrillogy, Mycose of You et We Come For War. Le 24, Klone, Angelus Apatrida et Old Scholl clôtureront la programmation en apothéose.