Maroc : 8 morts dans un accident sur la route reliant Essaouira à Agadir

Sept personnes sont décédées et plus d’une vingtaine ont été blessées, dont plusieurs grièvement, dans un accident survenu ce mercredi sur la route nationale n°1 entre Essaouira et Agadir. La huitième victime a succombé à ses blessures, lors de son transfert hospitalier. Le drame s’est produit dans la zone de Tamanar, après le renversement d’un autocar qui a percuté un véhicule léger.

Dans la région, la Gendarmerie royale, la Protection civile, la délégation du ministère de la Santé et de la protection et le personnel médical de l’hôpital Sidi Mohamed Ben Abdellah à Essaouira se sont mobilisés pour prendre en charge les blessés, tandis que les dépouilles ont été transportées à la morgue. Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de l’accident.