Espagne : Un festival culturel marocain crée la polémique chez l'extrême droite

Le parti d'extrême droite Vox a attaqué le «Festival du Maroc» qui s'est tenu à Tarragone la semaine dernière, déclarant qu'il chercherait à obtenir des éclaircissements de la part de la mairie et du conseil provincial, qui ont tous deux participé à cet événement organisé par le consulat général du Maroc à Tarragone. Ils souhaitent notamment connaître «le montant de la contribution fournie par ces administrations, et combien l'événement a coûté en fonds publics.»

Le festival comprenait un programme riche et diversifié visant à présenter une image complète du Maroc, mettant en avant la richesse et la diversité de son patrimoine, avec pour objectif de construire un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée.

Le député de Vox Sergio Macián, comme l'ont rapporté les médias espagnols, a déclaré : «Le Parti socialiste est le laquais le plus servile du Maroc», ajoutant que «nous ne devons pas permettre» au Maroc d'utiliser de tels événements culturels «pour imposer son agenda étranger et créer des communautés parallèles qui vivent en marge de notre mode de vie et de nos lois.»

Le parti, connu pour sa position anti-Maroc, a affirmé que l'Espagne est devenue un «arrière-cour» pour le Maroc grâce à Pedro Sánchez et au Parti socialiste, ajoutant : «À cause d'eux, les quartiers de Tarragone ressemblent plus à Tanger et Marrakech qu'à Tarragone.»

Il est à noter que la cérémonie d'ouverture du festival a été honorée par la présence de l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, du délégué du gouvernement espagnol en Catalogne, Carlos Prieto Gómez Nombrado, et du maire de Tarragone, Rubén Viñuales Elias, qui sont tous deux membres du Parti socialiste.