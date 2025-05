Belgique : Le MR plaide pour une reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental

Dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité, d'économie et d'énergie entre le Maroc et la Belgique, Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur (MR), voit une opportunité de séduire une importante base d'électeurs binationaux. Depuis longtemps, le parti libéral belge cherche à attirer ces électeurs. Invité le week-end dernier à Tétouan par des entrepreneurs belges pour une conférence, le chef des libéraux a également donné une dimension diplomatique à son déplacement en rencontrant à Rabat le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, du Parti authenticité et modernité (PAM).

Dans une vidéo publiée ce mercredi, le président du MR a présenté une proposition de loi visant à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara et à soutenir le plan d'autonomie proposé par Rabat.

Le journal «La Libre Belgique» a consacré, dans son édition du 14 mai, un article aux initiatives du MR pour «séduire les électeurs belgo-marocains», notamment à travers cette proposition de loi concernant une «région actuellement considérée comme un ‘territoire non autonome’ par l’ONU».

Georges-Louis Bouchez affirme s'être déjà rendu à Laâyoune et à Dakhla, et estime qu'«il est aujourd'hui évident que la souveraineté et l'administration du Sahara occidental sont effectivement et légitimement entre les mains du Maroc».

«À travers cette démarche, j’espère rassembler une majorité des autres formations politiques pour pouvoir avancer positivement, sans oublier certaines revendications des pays voisins.» Georges-Louis Bouchez

Renforcer la base des candidats et des électeurs

Le journal belge rappelle que les libéraux ont depuis longtemps tissé des liens avec le Maroc, pays d'origine de nombreux électeurs binationaux. Il y a deux ans, un groupe de cinq élus bruxellois du MR s'y est rendu.

Dans cette optique, Georges-Louis Bouchez cherche à renforcer ses contacts avec les partis de centre-droit dans divers pays pour contrebalancer la gauche, tout en s'assurant une base d'électeurs, voire de candidats belgo-marocains.

Cependant, dans d'autres formations du centre ou de la gauche, les candidats binationaux semblent mieux s'imposer au fil des années, comme en témoignent ceux du Parti socialiste ou travailliste.

Avec le dossier du Sahara, Georges-Louis Bouchez frappe fort pour redorer son blason auprès de la communauté belgo-marocaine. En effet, il traîne encore les casseroles de certaines déclarations controversées sur la communauté marocaine, qu'il avait précédemment qualifiée de «gens qui ont des maisons au Maroc et qui touchent des allocations sociales en Belgique».