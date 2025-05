Maroc : Des appels aux rassemblements à l'approche des 77 ans de la Nakba

Le Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation commémore le soixante-dix-septième anniversaire de la Nakba du peuple palestinien, jeudi 15 mai 2025. A l'approche de cette date, un appel a été lancé pour organiser des sit-in et des marches à travers les régions du Maroc, pour réaffirmer la solidarité populaire avec la Palestine et rejeter la normalisation officielle avec Israël.

Dans une déclaration écrite, le Front a affirmé que la Nakba de 1948 n'est pas terminée, même que ses chapitres se renouvellent aujourd'hui avec un génocide continu, des déplacements forcés et la confiscation des terres palestiniennes, outre les incursions dans la mosquée Al-Aqsa et la situation continue des prisonniers.

Dans ce contexte, le Front a réaffirmé son soutien à la résistance palestinienne «jusqu'à la victoire».