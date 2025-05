3 entreprises familiales marocaines dans le top 100 arabe de Forbes

Trois entreprises familiales marocaines sont classés sur la liste 2025 des 100 meilleures entreprises familiales arabes de Forbes Moyen-Orient. En tête des structures nationales se trouve O Capital Group, dirigé par le financier milliardaire Othman Benjelloun.

Classé 23e dans la région, le groupe a vu le jour en 2021 suite à la fusion de FinanceCom et Holding Benjelloun Mezian. Il détient une participation de 7,16% dans Bank of Africa et supervise le développement de la Tour Mohammed VI via sa filiale, O Tower. En avril 2025, la fortune nette de la famille Benjelloun est estimée à 1,6 milliard de dollars.

La deuxième entreprise familiale marocaine sur la liste est Holmarcom Group, dirigée par Mohamed Hassan Bensalah, qui se classe 80e. Fondée il y a près de six décennies, l'entité opère dans la finance, l'agro-industrie, la logistique et l'immobilier. Elle détient des parts majoritaires dans AtlantaSanad Assurance et Crédit du Maroc.

A la 84e place, Diana Holding est présidée par Rita Maria Zniber. Établi en 1956 par son défunt mari, Brahim Zniber, le groupe est devenu un acteur majeur de l'agro-industrie, gérant plus de 8 300 hectares de terres agricoles et employant environ 7 200 personnes.

Dans l'ensemble, la liste est dominée par des entreprises de la région du CCG.